Plus de 17 centimètres de neige dans les Hautes Fagnes, "mais il peut être compliqué de s'y rendre"

La mesure officielle effectuée sur le Mont Rigi - entre le Signal Botrange et la Baraque Michel - est de 17 centimètres, mais d’autres données non-officielles rapportent jusqu’à 30 centimètres et plus. "Des différences locales sont toujours possibles", explique le météorologue de l’IRM, David Dehenauw. "En plus de cela, il y a eu du vent, ce qui peut donc déplacer la neige."

Le manteau de neige pourrait encore s’épaissir puisque cet après-midi et durant la première partie de la nuit, de 5 à 10 centimètres supplémentaires sont attendus en Haute Belgique. À partir de dimanche, une période sèche d'environ une semaine est attendue, mais comme il fera toujours froid - surtout la nuit - la neige restera encore un certain temps.