Retour à l’école : à peine 8% des parents sont prêts à faire tester leurs enfants toutes les semaines

De son côté, le ministre flamand Ben Weyts a fait savoir qu’il n'a pas l'intention de proposer des autotests gratuits aux élèves et aux écoles. "Les masques buccaux ne sont pas gratuits non plus, n'est-ce pas ? Et ils sont tout de même obligatoires", a-t-il défendu sur les ondes de Radio 1 (VRT).

"Je suppose également que les personnes qui n'utilisent pas les autotests actuellement ne le feront pas non plus s'ils sont gratuits", poursuit-il. "Un tel autodiagnostic est une bonne chose pour la sécurité de nos propres enfants et de notre famille. Il contribue également à maintenir les écoles ouvertes, mais il ne s'agit que d'une recommandation. Pas plus que ça", précise Ben Weyts.