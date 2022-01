Virulence, contagion, fin de la pandémie : que sait-on réellement sur le variant Omicron ?

Six semaines après son identification en Afrique du Sud, les données de plusieurs pays convergent sur deux points : Omicron se transmet beaucoup plus rapidement que le variant auparavant dominant, Delta, et semble entraîner globalement des formes moins graves de la maladie.

Omicron progresse de façon fulgurante dans de nombreux pays et les cas doublent tous les deux ou trois jours, du jamais vu avec les variants précédents. Parallèlement, des données venant "du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis et d'Israël suggèrent un risque d'hospitalisation réduit pour Omicron par rapport aux autres variants (de 56% à 81%)", souligne vendredi l'agence sanitaire française Santé publique France. C'est ce qui a aussi été observé auparavant en Afrique du Sud.

Toutefois, ces données sont encore incomplètes et à manier avec prudence. Point important : on ne sait pas si cette gravité apparemment moindre vient des caractéristiques intrinsèques du variant, ou si c'est lié au fait qu'il frappe des populations déjà partiellement immunisées, par le vaccin ou une précédente infection.

Un élément en particulier pourrait expliquer en partie pourquoi Omicron est à la fois plus contagieux et moins sévère. Selon plusieurs études, il semble infecter particulièrement les voies aériennes supérieures (nez, gorge) mais moins les poumons, où démarrent les formes graves de Covid. S'il reste cantonné aux voies aériennes supérieures, il peut être expulsé - et donc transmis - plus facilement par une personne contaminée.

Quoi qu'il en soit, sa plus grande contagiosité pousse nombre de spécialistes à conseiller l'utilisation des masques FFP2, plus protecteurs que les chirurgicaux, dans les espaces intérieurs.