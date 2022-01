Grand afflux de Néerlandais à Anvers et Bruges, "une bonne affaire pour de nombreux commerces"

Lors du premier samedi des soldes d'hiver, de nombreux Néerlandais ont déferlé dans les villes flamandes pour faire du shopping et profiter d’un petit verre ou d’un repas dans les établissements de l’horeca. Pour les commerçants et propriétaires d'hôtels et de restaurants, cet afflux de clients néerlandais est synonyme d’une hausse non négligeable de leur chiffre d'affaires. "Un moyen intéressant de compenser les pertes", expliquent-ils.