La cocaïne devance désormais le cannabis dans les centres de désintoxication anversois

Le Centre anversois de conseils sur l’addiction et la toxicomanie est venu en aide à 481 personnes l'an dernier, soit un tiers de plus qu'en 2020. Il ressort par ailleurs que la cocaïne a désormais dépassé le cannabis pour devenir le deuxième problème d’addiction le plus important après l’alcool. "Malgré les saisies records dans le port, le prix et l'offre sont restés les mêmes", souligne le porte-parole Kristof Bryssinck sur Radio 2.