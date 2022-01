Wout van Aert écrase la concurrence et remporte son 5e titre de champion de Belgique de cyclocross

Dès les premiers mètres, Van Aert s'isolait en tête avec Toon Aerts et Quinten Hermans tandis qu'Eli Iserbyt était rapidement distancé à cause d'un mauvais départ. 'WVA' profitait ensuite d'une erreur de Toon Aerts pour prendre seul la tête.

Au fil des tours, Van Aert, qui disputait son dernier cross de la saison, faisait grimper son avance au-delà de la minute pour décrocher le cinquième titre de champion de Belgique de sa carrière après ceux de 2016, 2017, 2018 et 2021.

Avec ce cinquième sacre national, Van Aert revient à la hauteur de Maurice Seynaeve, Georges Vandermeirsch et Albert Van Damme. Seuls Firmin Van Kerrebroeck (6 titres entre 1950 et 1961), Sven Nys (9 titres entre 2000 et 2014) et Roland Liboton (10 titres entre 1980 et 1989) restent devant lui au palmarès.

Le Sportif de l'Année 2021 conclut sa saison dans les labourés par une neuvième victoire sur les dix cross auxquels il a participé. Lors de la manche de Coupe du monde à Hulst aux Pays-Bas la semaine dernière, il avait pris la 4e place après un problème mécanique, mettant fin à une série de sept victoires de rang.

Laurens Sweeck termine lui sur la deuxième marche du podium à une minute et 16 secondes de Van Aert. Quinten Hermans s'empare de la médaille de bronze à une minute et 27 secondes. Jens Adams, 4e à une minute et 34 secondes, et Gianni Vermeersch, 5e à une minute et 40 secondes, complètent le top 5.