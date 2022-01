Ben Weyts investit 3 millions d’euros pour promouvoir le néerlandais dans les écoles de la périphérie bruxelloise

Les écoles secondaires de la périphérie bruxelloise recevront des moyens supplémentaires pour soutenir et promouvoir l'usage du néerlandais chez les élèves et leurs parents, a annoncé le ministre flamand de l'Enseignement et de la périphérie flamande, Ben Weyts (N-VA). Durant les trois prochaines années, trois millions d'euros seront investis.