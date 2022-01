L'Autorité belge de la concurrence autorise la fusion entre les ports d'Anvers et Zeebrugge

L'instruction du gendarme de la concurrence portait notamment sur l'impact de la concentration sur les marchés de concessions portuaires et des services de port généraux et spécifiques pour les containers, le bulk fluide et le cargo ro-ro (roulier).

Le Collège de l'ABC a constaté, sur proposition de l'auditeur, que la concentration ne risque pas d'entraîner des effets susceptibles de faire obstacle à l'approbation, explique l'Autorité dans un communiqué.

Les deux ports flamands avaient annoncé en février 2021, à l'issue de deux ans de discussions, leur intention de fusionner. Les deux ports sont très complémentaires, Zeebrugge étant connu pour son trafic de voitures alors que le trafic de conteneurs est très important à Anvers. Le port d'Anvers-Bruges doit devenir le plus grand port à conteneurs (157 millions de tonnes) en Europe, devant Rotterdam (153 millions de tonnes), et le 13e port mondial en termes de conteneurs équivalents 20 pieds (13,8 millions d'EVP/TEU).