Le ministre Jean-Luc Crucke quitte le gouvernement wallon pour la Cour constitutionnelle

Il avait rempilé après les élections de 2019, dans l'équipe tricolore (PS-MR-Ecolo) menée par Elio Di Rupo (PS). Il fait partie d'une frange plus progressiste du MR. Son projet de décret pour "un impôt plus juste" avait fait vaciller le gouvernement wallon le mois dernier. On parlait alors déjà d'une possible démission, car le ministre avait été désavoué par son propre parti, qui avait renvoyé son texte à l'arriéré. Visiblement dépité, Jean-Luc Crucke parlait ouvertement d'un "échec".

Le texte visait à éviter les contournements de l'impôt sous différentes formes, mais allait entre autres toucher une classe moyenne chère au MR. Soutenu par les partenaires de majorité au sein du gouvernement, le projet de décret avait finalement fait son retour, amputé d'une disposition sur la rétroactivité en matière de donation manuelle. Il avait été approuvé au Parlement, lors d'un vote "au nom de la stabilité gouvernementale", avait commenté sans enthousiasme Georges-Louis Bouchez.

Vice-président du MR pendant de longues années, Jean-Luc Crucke (59 ans) avait été parmi les mandataires les plus critiques envers le casting ministériel que Georges-Louis Bouchez avait choisi pour la formation du gouvernement fédéral, et qui visait à remplacer sa collègue wallonne Valérie De Bue par Denis Ducarme à la suite de la montée de Mathieu Michel au fédéral. Il a par la suite plusieurs fois critiqué les choix politiques de Georges-Louis Bouchez et du parti, notamment sur le nucléaire, lui qui n'a jamais caché sa fibre verte.

Finalement, "la crispation politique amenée par le décret 'impôt plus juste' m'a porté vers une conclusion très simple". Jean-Luc Crucke a remis sa démission à Georges-Louis Bouchez le 3 janvier dernier, en toute discrétion. Il en a averti ses équipes ainsi que le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) ce lundi matin.

Le chef du gouvernement wallon a remercié son ministre démissionnaire pour le travail accompli depuis plus de deux ans au sein du gouvernement wallon. "Je tiens à saluer ses compétences, ses grandes qualités morales, son honnêteté intellectuelle et sa sympathie. Je lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs", a ajouté Elio Di Rupo (PS) sur Twitter.