Notre gingembre viendra-t-il bientôt de Kruishoutem ?

Le gingembre est très populaire dans notre pays. Les spécialistes reconnaissent qu’il est bon pour la santé, mais soulignent qu’il ne s’agit pas d’un remède miracle. Le gingembre se vend énormément dans les magasins, la demande est grande. Ellen Dendauw estime que du gingembre cultivé en Flandre orientale devrait apparaitre dans les rayons de nos magasins d’ici la fin de l’année.

"La qualité de notre gingembre expérimental est bonne. Les horticulteurs, les détaillants et l’industrie de transformation nous ont déjà témoigné leur intérêt. Nous planifions de développer cette culture a plus grande échelle cette année encore, tout en poursuivant la recherche auprès des horticulteurs. Il nous faut une serre froide et une chaude, et un tunnel. Au Centre, nous allons poursuivre la recherche sur l’aspect technique de la récolte de gingembre et de curcuma".