Quinze ans après avoir perdu son alliance, il la retrouve via les réseaux sociaux

L‘année 2022 ne pourrait pas mieux commencer pour Patrick Nolf, qui réside à Geluwe, une commune rattachée à Wervicq. Il y a quinze ans, lors d’une promenade avec sa femme et ses enfants, il perdait son alliance.

"J’avais beaucoup maigri à l’époque, d’environ 15 kilos. Nous avions entendu quelque chose tomber et avons cherché, mais nous avons pensé que ma bague était tombée dans les égouts. Nous avons cessé de la chercher. Cela me donnait un très mauvais sentiment. Nous avons fait faire une nouvelle alliance, mais elle ne me donnait pas le même sentiment que l’originale".

Quinze ans plus tard se produisait quelque chose de totalement inattendu, racontait Patrick Nolf à Radio 2 : "Vendredi soir, nous étions allés manger quelque chose à Geluwe. Sur Facebook, nous avons vu passer un message concernant une alliance. Ma femme a lu le message et constaté que c’était notre alliance".

Le couple a immédiatement pris contact avec la dame d’Ypres qui avait placé l’annonce sur les réseaux sociaux. Patrick est allé chercher la bague ce dimanche. "Une jobiste avait trouvé l’alliance il y a 15 ans et l’avait donnée à sa mère. Les réseaux sociaux n’existaient pas encore vraiment à l’époque. La dame a conservé la bague dans un petit pot. C’est en rangeant une chambre, le week-end dernier, qu’elle a retrouvé la bague et a placé le message sur les réseaux sociaux".

Quinze ans plus tard, l’alliance va comme un gant à Patrick Nolf. "'J’avais perdu 15 kilos à l’époque, mais entretemps je les ai repris. La bague me va donc à merveille". L’année a bien commencé pour le couple. "Nous sommes encore toujours heureux à deux. Entretemps cela fait 31 ans que nous sommes ensemble".