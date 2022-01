Stromae interprète son nouveau single au journal de TF1 et révèle "ses pensées qui lui font vivre un enfer"

Dans "Multitude", Stromae a introduit des influences musicales diverses en hommage à la "culture globetrotter" transmise par sa mère. Le chanteur a confié qu’il avait effectué de nombreux voyages en Afrique et en Amérique centrale "en sac à dos" en compagnie de sa mère. Il explique que dans cet album il a voulu mélanger des rythmes différents, des influences différentes d'où le titre "Multitude".

Stromae, retiré du circuit musical depuis 2015, avait déjà dévoilé mi-octobre un premier single, "Santé", dédié aux petites mains, travailleurs du quotidien à qui on ne prête pas toujours attention.

Cette fois, "L'enfer" est un peu plus sombre et plus personnel. Comme un écho à ses tourments passés. Son dernier album, "Racine carrée" (2013, après "Cheese" en 2010), avait fait basculer ce musicien de 36 ans dans une autre dimension, pour le meilleur et pour le pire.

Ce succès public et critique l'avait entraîné dans deux années de tournées folles à travers le monde qui l'avaient essoré physiquement et mentalement.

"Même si on vend du rêve, ça reste un métier et, comme dans n'importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out", avait-il concédé en 2018 dans un entretien à la chaîne française France 2.

Dans le journal de 20h de TF1, Stromae a confié que le travail sur des clips pour d'autres ces dernières années -- Billie Eilish, Dua Lipa ou encore OrelSan, entre autres -- lui avait "vraiment fait du bien" car "l'attention" n'était alors "plus portée" sur lui.