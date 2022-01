Adrien Dolimont remplacera Jean-Luc Crucke comme ministre wallon du Budget

Adrien Dolimont, âgé de 33 ans et jusqu’à présent échevin des Finances et président du CPAS d'Ham-sur-Heure (Hainaut), a été choisi par le MR comme remplaçant de Jean-Luc Crucke en tant que ministre wallon du Budget. Pour Georges-Louis Bouchez, c'est le choix de la "jeunesse et de l'expertise".