Des scientifiques flamands lèvent un coin du voile sur le mystère de la migration des anguilles

Les anguilles peuvent vivre dans nos rivières mais ne se reproduisent que quelque part dans l'océan Atlantique et parcourent pour y parvenir des milliers de kilomètres. La nouvelle étude de l’Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), (l'Institut de recherche sur la nature et les forêts), de l'Université de Gand et de l'Institut flamand de la mer (VLIZ), publiée dans la revue Scientific Reports, lève un coin du voile.

La migration des anguilles peut prendre jusqu'à un an. "Pendant ce temps, les poissons ne mangent rien. Ils dépendent complètement de leurs réserves", explique Pieterjan Verhelst, biologiste spécialiste des poissons du RIOB, à la VRT. On pourrait donc s'attendre à ce que les poissons suivent le chemin le plus efficace et donc le plus court vers leurs frayères. Cependant, les chercheurs ont découvert qu'il existe deux voies différentes.