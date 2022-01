En phase d'urgence des hôpitaux due à Omicron, les patients Covid n'auront plus de lits réservés

Van der Auwera espère cependant que la phase 3 d’urgence n’arrivera pas, ou le plus tard possible. "Nous essayons de la repousser autant que possible. Nous avons pris toute une série de mesures, dans le domaine des ressources humaines et de l’organisation des soins, par exemple, afin de ne pas devoir décréter la phase 3, celle du pire scénario".

"Nous espérons que le 3e vaccin booster permettra d’éviter autant d’absences que possible dans le personnel des hôpitaux. Mais plus il y a de soignants qui sont absents, plus rapidement nous arrivons à la limite des soins que nous pouvons administrer. Le seuil ne peut pas être fixé de façon mathématique".

Quoi qu’il en soit, le personnel des hôpitaux devra faire des choix éthiques difficiles. "Mais nous devons déjà les faire aujourd’hui et décider qui reçoit un lit et qui n’en reçoit pas", souligne Van der Auwera. "Dans notre société, il est de bon ton de dire que nous avons donné toutes les chances au patient. Mais il faut changer de philosophie. Personnellement j’estime qu’il faut pouvoir faire ce choix moral : si une hospitalisation ne donne aucune plus-value, il vaut mieux laisser la personne reposer en toute quiétude et entourée de ses proches pour y vivre ses derniers moments. Via notre note, nous devons lancer la discussion sur pareils choix".