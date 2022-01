Le nombre d’offres d’emplois a bondi en Flandre l’an dernier

Au mois de décembre, le VDAB a reçu 28.900 offres d’emplois. C’est plus de 3.200 en moins qu’en novembre, mais encore toujours 58% en plus qu’en décembre 2020. Pour les personnes peu qualifiées, il y a même 75% de places vacantes en plus. Rien qu’au port d’Anvers, plus de 7.000 postes sont actuellement vacants.

"Ces chiffres élevés continuent de témoigner d'une tension sur le marché du travail", commente la ministre Crevits (photo). "Ce mois-ci, nous constatons à nouveau une forte augmentation du nombre d'offres d'emploi qui ne nécessitent pas de diplôme. Cela peut offrir de nombreuses opportunités aux personnes peu qualifiées."

"Avec le VDAB et les partenaires, nous faisons tout pour faire correspondre les demandes et les offres d’emplois. Nous avons en effet besoin de toutes les forces. C’est particulièrement clair actuellement", insiste la ministre Crevits.

La ministre flamande de l’Emploi se félicite également que certains secteurs durement touchés par la crise du coronavirus en 2020 - comme l’Horeca, le tourisme, le sport et la culture -, aient recherché davantage de personnel l'année dernière. Les secteurs de la métallurgie, de la fabrication de matériaux de construction et les administrations publiques ont également lancé davantage d’offres d’emplois en 2021.

Les provinces desquelles émanent le plus d’offres d’emplois sont celles d’Anvers (100.682) et de Flandre orientale (80.696), puis la Flandre occidentale (66.195). Pour l’ensemble de la Flandre il y avait en décembre dernier plus de 71.190 postes vacants, avant tout à Anvers et en Flandre orientale.