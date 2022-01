Nombreux hommages pour le président du Parlement européen, David Sassoli, décédé ce mardi

Lundi dans l'après-midi, ses services avaient annoncé l'hospitalisation de M. Sassoli "en raison d'une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire" et l'annulation de ses activités officielles. Ayant souffert par le passé d'une leucémie, il avait déjà été hospitalisé cet automne pour une pneumonie qui l'avait tenu éloigné du Parlement européen pendant plusieurs semaines.

"C'était un honneur de travailler avec David pour promouvoir nos valeurs européennes. David Sassoli était un grand Européen, passionné, sincère, généreux et authentique. Il a contribué avec compétence, intelligence et élégance à forger des décisions importantes pour l'UE" a twitté en anglais Charles Michel, le président du Conseil européen. "Sa chaleur humaine, sa générosité, sa convivialité et son sourire nous manquent déjà", a ajouté Charles Michel.

Des drapeaux étaient en berne mardi devant les bâtiments d'institutions européennes et une minute de silence était prévue en début d'après-midi devant le Parlement européen à Bruxelles.