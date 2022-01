Les entreprises du port d’Anvers ne parviennent plus à recruter du personnel administratif

Pour la première fois, les entreprises du port d'Anvers et de ses environs ont beaucoup de mal à recruter du personnel administratif. L'année dernière, plus de 7 000 postes étaient vacants, mais ils sont de plus en plus difficiles à pourvoir, affirme Pieter Leuridan du Voka Antwerp-Waasland. Il s'agit pourtant de simples emplois administratifs, qui ne nécessitent souvent pas une formation approfondie ni un niveau d'études élevé. "Ceux qui sont motivés et désireux de se mettre au travail ont donc la possibilité de décrocher un emploi".