Un chercheur du jardin botanique de Meise découvre une nouvelle espèce de caféier

Au niveau mondial, le nombre d'espèces de caféiers connues s'élève à 111, dont 55 ont été décrites par des scientifiques au cours des 40 dernières années. Piet Stoffelen a déjà décrit pas moins de 9 nouvelles variétés de caféiers au cours de sa carrière. Et il s’attend à ce que d’autres espèces soient encore découvertes. "Il reste donc des lacunes dans nos connaissances".

Le jardin botanique est impliqué dans des recherches visant à préserver la diversité du café, menacée par l'exploitation forestière, l'agriculture et le changement climatique. Depuis plus de 100 ans, il compte comme centre d’expertise dans la recherche sur la diversité du café. Jusqu’au 18 avril prochain, il propose l’exposition "Fort de café !" à tous ceux qui ont un faible pour cette boisson. Elle combine de l’histoire, de la botanique, de la recherche. Elle révèle aussi pourquoi les ports belges sont tellement importants pour le commerce du café et quel effet cette boisson a sur notre santé.