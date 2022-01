Une fillette de 11 ans reçoit une injection avec une seringue usagée à Evergem

Un des infirmiers chargés de l'inoculation des vaccins avait, sous forme de blague, caché une seringue usagée vide et avec une autre dans la boite des vaccins. Un de ses collègues a cependant bien inséré cette seringue usagée dans le bras d'un enfant avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'une seringue vide.

Les infirmiers concernés ont immédiatement été suspendus. Un P-V a été dressé et transmis au parquet, a confirmé le bourgmestre d’Evergem Joeri De Martelaere. La police a entendu les personnes impliquées mais il n'est pas encore établi quelles poursuites judiciaires encourt ces infirmiers.

Les parents ont également été immédiatement informés de l'incident et ont l’intention de porter plainte contre les vaccinateurs. "La réutilisation d'une aiguille usagée peut avoir des conséquences médicales. C'est pourquoi, par mesure de précaution, une prise de sang a été effectuée afin de pouvoir suivre correctement l’état de santé de la fillette", poursuit le bourgmestre.

Selon Joeri De Martelaere, les parents devront désormais vivre dans l'incertitude pendant six mois, jusqu'à ce qu'il soit clair qu'il n'y aura pas de conséquences. "C'est une situation très désagréable. Le centre de vaccination a fait un très bon travail l'année dernière. Les vaccinateurs étaient des personnes très expérimentées, qui avaient déjà passé de nombreuses heures à travailler au centre."

Le centre de vaccination n'avait commencé la campagne de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans que samedi. "Le centre de vaccination Hoge Wal est très bien organisé", affirme l'administration communale. Depuis le mois de février, des bénévoles et des professionnels se sont tenus prêts à intervenir presque tous les jours pour assurer le bon fonctionnement du centre. Plus de 128 000 vaccins ont déjà été administrés aux habitants des quatre communes concernées, Assenede, Evergem, Kaprijke et Zelzate.