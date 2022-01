Les nouveaux contrats énergétiques sont 36% plus chers qu’en décembre

"Le décompte final pour le gaz arrivera en mars, alors je retiens mon souffle. En tout cas, nos projets de vacances ont été modifiés", a confié Katia T. à la rédaction de la VRT. La dernière facture d’acompte de son fournisseur d'énergie est montée soudainement à 630 euros, alors qu'un mois plus tôt, elle n'était que de 275 euros.

Et elle n'est pas seule. De nombreux exemples ont été portés à notre attention, qu'il s'agisse de parents isolés dont la facture de 50 euros a soudain dépassé les 100 euros, ou de familles qui ont dû payer des centaines d'euros supplémentaires. Presque tous les fournisseurs d'énergie - à une exception près - ont connu des augmentations de prix significatives.

L’enquête réalisée par la rédaction de la VRT montre que ceux qui ont conclu un nouveau contrat énergétique au début de cette année en Flandre paieront en moyenne pas moins de 36 % de plus que le mois dernier. Les factures de gaz subissent la plus forte pression : elles augmentent de plus de 47 %. Pour l'électricité, une famille flamande moyenne paie désormais 25 % de plus qu'en décembre. La facture annuelle de gaz et d'électricité mises ensemble s'élèvent désormais à plus de 5 400 euros, contre moins de 3 900 euros en décembre. Une augmentation de plus de 1 500 euros sur une base annuelle, soit 125 euros supplémentaires par mois.

Chez certains fournisseurs la facture de gaz augmente même de 70% d'un seul coup. Il y a ainsi des familles qui voient leur facture énergétique annuelle augmenter de 2 000 euros.