Des centaines d’arbres abattus suite à une erreur d’un entrepreneur à Tirlemont

"Hélas, à la suite d'un malentendu, l'entrepreneur a fauché la mauvaise parcelle de terrain", explique le conseiller communal Tom Roovers (Groen). "Il a fauché du mauvais côté des piquets de chantier et a détruit les deux tiers du petit bois qui avait été planté."

Le bois en question a été plantée en 2018 par des élèves et des habitants de Tirlemont le long de Getestraat et Invalsweg. La ville de Tirlemont, le CPAS de la ville, l'Agence flamande pour l'environnement (VMM) et la Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) souhaitaient y créer un espace boisé ayant une fonction récréative. Au total, les habitants de Tirlemont y avaient planté environ mille arbres. Les deux tiers d'entre eux ont été détruits.