La princesse Delphine raconte son histoire d’enfant cachée, sans tabou

A la veille de la diffusion du documentaire réalisé par le journaliste flamand Chris Michel, Delphine de Saxe-Cobourg a accordé une interview exclusive à la journaliste Pascale Mertens (VRT NWS). En anglais - la langue dans laquelle elle se sent le plus à l’aise et celle qu’elle parle notamment avec son époux Jim O’Hare - la princesse décrit comment elle a vécu une existence d’enfant illégitime du roi Albert, les joies et les angoisses qu’elle a ressenties. C’est son point de vue uniquement, et celui de sa mère Sybille de Selys Longchamps (photo), qui est présenté au spectateur.

"Mon histoire est très universelle", expliquait Delphine à la journaliste. "En la partageant, je veux aider d’autres personnes qui se trouvent dans une situation similaire. J’ai un point de vue très fort à ce sujet, qui me tient à cœur : les enfants de devraient jamais être les victimes de problèmes que vivent leurs parents. Cela peut en effet être très destructeur pour ces enfants et leur futur".