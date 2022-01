La Zélande en appel contre le permis environnemental octroyé au projet Ineos à Anvers

"À notre avis, il n'a pas été démontré, en ce qui concerne les dépôts d'azote, qu'il n'y a pas d'effets dommageables pour nos zones Natura 2000. C'est pourquoi nous pensons que cela doit être étudié de beaucoup plus près", a expliqué la députée provinciale Anita Pijpelink. Selon la province néerlandaise, c'est maintenant au gouvernement flamand de trancher. En cas de désaccord, la Zélande pourra encore introduire un recours auprès du Conseil d'État.

Mi-décembre dernier, la province d'Anvers accordait un permis environnemental au géant chimique Ineos pour le projet d'un milliard de dollars dans le port anversois. Ce permis est subordonné à la condition que le site soit climatiquement neutre d'ici dix ans.

Le projet, baptisé Project One, représente le plus gros investissement dans la chimie européenne depuis 25 ans. Il est controversé depuis son annonce. Cent quatre-vingt-six recours ont été introduits contre la dernière demande de permis, notamment par des groupes d'action et des organisations environnementales.

"Le but n’est pas de faire annuler le permis environnemental, mais d’exiger le respect de la règlementation", précise l’administration provinciale zélandaise. S’il peut être démontré lors de l’évaluation qu’il n’y a pas de gros effets négatifs pour les zones Natura-2000 de l’Escaut occidental, du Pays inondé de Saeftinghe - une réserve naturelle de Zélande - et de l’Escaut oriental, alors la Zélande estime que le permis peut être octroyé.

Si des effets négatifs étaient par contre prouvés, il faudra prendre des mesures, conclue la province néerlandaise.