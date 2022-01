Le journaliste de Sporza Eddy Demarez a rencontré des joueuses des Belgian Cats

En août 2021, les propos tenus par Eddy Demarez lors du retour à Zaventem des basketteuses belges après les Jeux olympiques de Tokyo, avaient suscité un tollé et la VRT avait suspendu le journaliste.

Lundi dernier, Eddy Demarez s'est entretenu avec Emma Meesseman et Antonia Delaere, joueuses de haut niveau et représentantes des Belgian Cats. Ils étaient assistés par la psychologue sportive Ellen Schouppe, entraîneur des Cats.

Eddy Demarey a décrit la conversation avec les joueuses comme étant "sincère, honnête et respectueuse". "Regarder dans les yeux les personnes qu'on a blessées est particulièrement marquant." Les Belgian Cats, désireuses d'aller de l'avant, ont accepté ses excuses.

Il y a quelques temps, Ann Wauters, ancienne joueuse des Belgian Cats, avait déjà confié qu'elle avait eu une conversation avec Demarez. "Nous faisons tous des erreurs, nous sommes les premiers à l'admettre. S'écouter les uns les autres est toujours un premier pas dans la bonne direction."



Depuis l'incident, la chaîne sportive Sporza a mis sur pied un groupe de travail paritaire intitulé "Diversité et sports féminins" composé de manière paritaire de trois journalistes, deux rédacteurs en chef et trois employés de production. Ils sont chargés d'observer la façon dont les programmes de Sporza traitent de la diversité et des sports féminins. Le groupe implique également des acteurs du monde sportif tels que des athlètes ou des ex-athlètes, des entraîneurs et des superviseurs et collabore avec les différentes fédérations et associations sportives. Les fédérations de basketball Basketball Flanders et Basketball Belgium sont associées aux réflexions du groupe.