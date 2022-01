Malines va modifier son périphérique intérieur avec plus d’espace pour les piétons et les cyclistes

À partir d'août 2022, le "Vesten" de Malines aura une toute autre physionomie. Afin de donner plus d'espace aux usagers vulnérable, les voitures devront circuler sur le périphérique dans un seul sens et sur les voies extérieures. L'espace ainsi libéré sera utilisé pour des pistes cyclables dans les deux sens et une voie de bus. Les piétons auront également plus de place. L'espace restant sera utilisé pour créer plus de verdure et des lieux de sport et de rencontre. Le trafic pour accéder au côté intérieur de la Vesten se fera via des voies de bus, des pistes cyclables ou des routes parallèles le long de la Vesten.