Le prix des appartements à la Côte a augmenté de 11% en 1 an

Un appartement à la mer coûtait en 2021 en moyenne 11,3% de plus qu'en 2020, selon une étude réalisée par la société immobilière ERA et l'université d'Anvers. Il s'agit de la plus forte hausse depuis le lancement de ce baromètre, il y a 17 ans. Dans la commune de Nieuport il faut ainsi débourser au moins 400.000 euros pour acheter un appartement.