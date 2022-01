En images : Arno remonte sur scène, "peut-être pour la dernière fois"

Arno a fait son retour mercredi soir à l’occasion d’un concert exclusif programmé par Radio 1 (VRT) et enregistré en direct depuis le studio Marconi. Il s’agissait de son premier concert depuis un certain temps déjà. Le chanteur avait en effet été contraint de faire une pause en raison d'un cancer du pancréas, diagnostiqué fin 2019. Hier, il a donc enfin pu remonter sur scène, pour le plus grand plaisir de son public, mais aussi "peut-être pour la dernière fois", comme il l’a déclaré au micro de la VRT.