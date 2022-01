La baisse de la TVA sur l’énergie n'est pas pour demain : De Croo craint un impact sur les finances publiques

À la Chambre, il est apparu que la coalition Vivaldi ne jouait pas à l'unisson. Après le CD&V, seul Vooruit s'est clairement montré favorable à une diminution temporaire de la TVA. Le PS, par la voix de Malik Ben Achour, s'est dit ouvert, mais tant que cela ne revient pas à aider les plus riches. Ecolo-Groen ne ferme pas non plus la porte, soulignant l'importance de voir "l'ensemble des critères". "Nous payons le prix de vingt années de mauvaise gestion, de mauvais investissements dans la transition énergétique qui nous ont rendus plus vulnérables à l'augmentation du gaz et de l'uranium, qui comme vous le savez ne poussent pas en Belgique", a souligné Samuel Cogolati.

Les libéraux, eux, se sont montrés réticents à procéder à une baisse de la TVA. "Baisser la TVA n'est pas la meilleure des mesures", selon Christian Leysen (Open VLD). "Cela ne doit pas servir au chauffage d'une piscine privée." Florence Reuter (MR) a mis en garde contre les mesures "les plus simplistes, les 'one shot' qui ne règlent pas le problème sur le long terme."