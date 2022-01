Paul Onuachu et Jancie Cayman remportent le Soulier d’Or de l’année

La joueuse de l'Olympique Lyonnais Jancie Cayman a remporté le 6e Soulier d'Or féminin, récompensant la meilleure joueuse belge de l'année, le 2e de sa carrière. Elle succède à Tine De Caigny, partie à Hoffenheim en Allemagne.

Cayman, 33 ans, avait inscrit deux buts et distillé deux assists en 11 rencontres de championnat la saison dernière avec Lyon où elle évolue depuis 2019. Elle avait décroché un titre de vice-championne de France et atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette saison, elle a déjà inscrit deux buts et délivré trois assists en neuf rencontres de championnat. Elle a également inscrit deux buts et donné deux assists en huit rencontres en Ligue des Champions. Cayman, qui compte également 111 sélections avec les Red Flames, remporte le Soulier d'Or féminin pour la deuxième fois de sa carrière après 2017.

Avec 260 points, elle s'impose avec un petit point d'avance sur la joueuse du RSC Anderlecht Tessa Wullaert. La tenante du titre Tine De Caigny prend, elle, la troisième place avec 227 points.