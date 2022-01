Retrait du permis de séjour pour l'imam de la plus grande mosquée de Belgique

Toujgani vivait dans en Belgique depuis 1982 et avait la nationalité marocaine, a précisé Sammy Mahdi.

"Par le passé, nous avons donné trop de marge de manœuvre aux prédicateurs radicaux. Cet homme était probablement le prédicateur le plus influent de Belgique. Avec cette décision, nous faisons la différence et donnons un signal clair: nous ne tolérerons pas ceux qui divisent et menacent notre sécurité nationale", a-t-il ajouté.

L'imam fait l'objet de controverses depuis un certain temps déjà. Malgré le fait qu'il ait habité plusieurs années en Belgique, il ne maitrisait ni le néerlandais ni le français. En outre, une vidéo remontant à 2009 a fait surface dix ans plus tard. Il y appelait à brûler les "sionistes oppresseurs". "Une réaction émotionnelle en pleine guerre de Gaza", avait déclaré Toujgani, qui a présenté ses excuses.

Bien qu'il ne soit pas connu du grand public, Toujgani est une figure très influente dans la communauté islamique. Surtout à Bruxelles. Pendant des années, il a été l'imam en chef de la mosquée Al Khalil de Molenbeek, qui est considérée comme la plus grande mosquée belge en termes de superficie et de fréquentation.