Sammy Mehdi présente un plan d’action pour favoriser la mise à l’emploi des demandeurs d’asile

Cette initiative fait écho au plan d'action du secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi, qui vise à favoriser l'acquisition de compétences et l'activation des demandeurs d'asile à l'emploi. "Actuellement, les demandeurs d'asile ont la possibilité d'entreprendre une formation ou de travailler dès le 4e mois de leur procédure de demande d'asile", explique Sammy Mahdi. "Mais on constate que ce n'est pas encore assez le cas. Trouver un employeur quand on vit loin de chez soi peut être compliqué. Et ce alors que les entreprises sont en recherche de main d'œuvre."



Ce plan d'action s'appuie sur des collaborations avec les organisations qui accompagnent les demandeurs d'asile dans leurs démarches vers le marché de l'emploi, mais aussi avec le VDAB, le Forem et Actiris afin d'établir des contacts avec les structures et entreprises qui cherchent à employer des demandeurs d'asile.