Skippy, le petit wallaby qui s’était échappé à Lichtaart a été retrouvé sain et sauf

De nombreuses personnes sont parties à la recherche de Skippy après son évasion, et l'animal avait été aperçu à plusieurs reprises à Lichtaart et à Geel. Cependant, au début, il n’était possible de l'attraper. Mercredi soir, Skippy est soudainement réapparu près de la zone de loisirs. Un vétérinaire a été appelé et a lui a administré un sédatif, afin de pouvoir le ramener dans sa cage.

"Skippy mangeait tranquillement de l'herbe et, heureusement, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter", explique Nick Smets, gestionnaire de la zone de loisirs Ark van Noë.

"Je pense que cela aura été une belle balade pour lui", dit-il en riant. "Nous sommes également agréablement surpris qu'autant de personnes se soient portées volontaires pour participer aux recherches. Nous sommes heureux que Skippy soit rentré chez nous sain et sauf grâce à toutes ces personnes."