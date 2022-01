Covid-19 : davantage de patients dans les hôpitaux, mais pas aux soins intensifs

Les contaminations sont, elles, toujours plus nombreuses, la moyenne des sept derniers jours analysés étant de plus de 23.000 tests positifs par jour - plus exactement une moyenne de 23.642 nouveaux cas par jour. Cela représente une augmentation de 71% par rapport à la période de référence précédente.

Entre le 3 et le 9 janvier, une moyenne de 85.600 tests de dépistage ont été effectués chaque jour, soit 29% de plus que la semaine précédente. Le taux de positivité des tests est de 28%. Mais le 10 janvier, dernier jour dont les données sont consolidées, plus de 37.000 tests positifs ont été rapportés.

Depuis le début de l’épidémie, en mars 2020, quelque 2.347.164 contaminations ont ainsi été enregistrées en Belgique. Le taux de reproduction se situe actuellement à 1,04, soit 12% plus bas que la semaine précédente. L’épidémie semble donc avancer un peu moins rapidement.