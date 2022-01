Fraude présumée dans le football : le parquet fédéral veut faire comparaître 57 personnes

L’enquête cite l’agent de joueurs Uros Jankovic, associé de Dejan Veljkovic, comme personne-clef dans la mise sur pied d’un système de salaires cachés et de rémunérations pour des joueurs, des entraineurs, des agents et des managers.

Parmi les suspects, Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert, respectivement président et manager du Club de Bruges sont cités, tout comme le manager de la Gantoise Michel Louwagie, le président du Standard Bruno Venanzi, le CEO de Charleroi Mehdi Bayat, et le manager du KV Kortrijk Matthias Leterme. Les noms des ex-dirigeants Patrick Janssens (Genk), François De Keersmaeker et Steven Martens (Union belge), de l'entraîneur Ivan Leko, de l'ancien manager d'Anderlecht Herman Van Holsbeeck, et des entraîneurs Peter Maes, Glen De Boeck et Yannick Ferrera circulent aussi, avec ceux des arbitres Sebastien Delferière et Bart Vertenten.

Dejan Veljkovic, l'ancien agent de football repenti, n'est pas poursuivi, au contraire de son confrère Arnaud 'Mogi' Bayat. L’ancien entraineur national Georges Leekens (photo), que Veljkovic a accusé d’avoir gardé des avances d’argent noir, ne fait pas non partie des suspects que le parquet fédéral veut traduire en justice, précise Sporza.