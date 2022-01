KU Leuven : "Le secteur aérien comptabilise de loin le plus de contaminations"

"L'augmentation des incidences dans ces secteurs est conforme à nos attentes. Nous constatons un 'effet Noël' sensible", déclarait le professeur de médecine du travail Lode Godderis (KU Leuven). "Les secteurs où le télétravail est possible affichent également une forte augmentation, ce qui est assez surprenant. Cela concerne par exemple les secteurs financiers, le secteur de l'information et de la communication et les sociétés immobilières, publicitaires et comptables".

Les incidences dans les écoles restent également élevées, malgré la semaine de congé supplémentaire pour les vacances de Noël. Le nombre est approximativement au même niveau que celui de la population active. Les structures d'accueil de l'enfance ont également toujours un nombre élevé d'infections, comme l'ont déjà montré les rapports précédents.