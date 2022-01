Malgré la crise sanitaire, les revenus de la taxe kilométrique sur les camions augmentent

De janvier à décembre, le prélèvement au niveau régional s'est élevé à 529,8 millions d'euros en Flandre (474,8 millions en 2020), 274,4 millions en Wallonie (251,7 millions en 2020) et 9,9 millions à Bruxelles (9,5 millions en 2020). Les mois de mars et juin ont enregistré les plus forts revenus avec respectivement 76,32 et 73,22 millions d'euros, tandis que les montants les plus faibles ont été observés en janvier (61,08 millions) et février (62,77 millions).

"La hausse de près de 12% des revenus ne s'explique pas uniquement par l'indexation et la hausse des tarifs, mais aussi par l'augmentation du trafic", analyse Johan Schoups, administrateur général de Viapass. "Cette année, on constate un démarrage plus lent par rapport aux années précédentes, mais on ne peut pas encore déterminer s'il s'agit d'une conséquence de la progression du variant Omicron." L'organisation prévoit néanmoins une nouvelle hausse du trafic en 2022.

Un peu plus de la moitié des revenus (53,4%) a par ailleurs été générée par des camions étrangers l'année dernière, même si la Belgique reste le pays d'immatriculation le plus représenté (46,6%).