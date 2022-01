L'Etat belge prend une part de 6% dans l’assureur Ageas

"En tant que groupe d'assurance international, Ageas et sa filiale belge AG Insurance soutiennent activement la société belge. Ageas se réjouit de constater que le gouvernement belge reconnait, par cet investissement, l'engagement du groupe ainsi que le potentiel de l'entreprise pour l'avenir", commente l'assureur dans un communiqué.

Le ministre Van Peteghem (photo) a précisé que la manœuvre s'inscrivait dans la stratégie d'investissement de la Société Fédérale de Participations et d’Investissements (SFPI). "Le secteur financier est l'un de nos six piliers d'investissement stratégique et nous nous concentrons sur l'ancrage intelligent des entreprises qui sont d'importance stratégique pour l'économie du pays. Cela nous permet de nous positionner comme un actionnaire stratégique à long terme d'Ageas et d'ancrer solidement l'entreprise en Belgique."

L'entreprise publiera un autre communiqué de presse après avoir reçu la notification officielle de transparence. Jusqu'ici, le chinois Ping An Insurance, déjà présent sous l'ère Fortis, détenait plus de 5% d'Ageas et le conglomérat chinois Fosun 10%.

Ageas a vu le jour en avril 2010, dans la foulée de la débâcle de la banque Fortis. En une décennie, la société est devenue un groupe d'assurances international présent en Europe et en Asie et comptant environ 45.000 collaborateurs.