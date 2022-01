La police mène une vaste action de contrôle contre les bandes organisées en Flandre

En Flandres occidentale et orientale, la police mène ce samedi soir une vaste opération de contrôle (photo archives), qui cible avant tout les bandes organisées, le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. Vingt-sept zones de police, la douane, l'administration fiscale flamande et le service immigration participent à l’opération. Des agents de police français et néerlandais y prennent également part.