Meurtre de Beveren : le parquet demande le dessaisissement du tribunal de la Jeunesse

Le corps de David Polfliet a été retrouvé le 6 mars 2021 dans un parc de Beveren, à côté de la voie ferrée, situé Lesseliersdreef. L'homme avait été roué de coups, tout indiquait une mort violente. La victime avait été attirée dans le parc par les trois suspects mineurs via l'application de rencontres Grindr.

Les suspects s'étaient rendus à la police après les faits. Lous les trois sont mineurs d’âge. Le plus jeune est âgé de 16 ans et est originaire de Kieldrecht, tandis que les deux autres ont 17 ans et sont originaires l'un d'Anvers et l'autre de Verrebroek. Ils ont tous trois été placés dans un premier temps dans le centre fédéral fermé "De Grubbe" à Everberg, avant d'être déplacés vers une autre institution. Le plus jeune suspect s'est enfui en septembre de l'institut pour mineurs de Wingene, avant d'être finalement interpellé dans un hôtel de Blankenberge où il se cachait dans une armoire.

Dans leurs déclarations, les adolescents ont indiqué avoir voulu voler la victime, mais pas la tuer. Selon l'autopsie, David Polfliet serait décédé après s'être vidé de son sang à la suite d'une blessure à l'arme blanche à la jambe. Le parquet a précédemment fait savoir que l'enquête était en cours et que le caractère homophobe de l'assassinat n'était pas encore établi.

L'audience du tribunal de la Jeunesse de Termonde aura lieu fin janvier, la décision sur le dessaisissement est attendue début février. La procédure pour le mineur d'Anvers est également en cours. S'il y a dessaisissement, les mineurs pourront être jugés devant une cour spéciale du tribunal de la Jeunesse ou devant une cour d'assises.