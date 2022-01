Tentative de meurtre dans le métro: une femme poussée sur les rails, le suspect sous mandat d'arrêt

La porte-parole de la Stib, An Van Hamme, confirme que "le conducteur a freiné en voyant la personne sur les voies et s'est arrêté à temps". "Le conducteur a très bien réagi, mais il est quand même sous le choc et la personne également". La victime ne serait a priori pas blessée, mais cela reste à confirmer.

Les images de surveillance montrent comment l'auteur, un jeune homme majeur, a poussé la femme dans le dos alors qu'un métro était en approche. Il s'est ensuite enfui en courant dans le sens opposé, passant sur des rails de métro. La femme est brutalement tombée sur les rails. Le conducteur du métro a effectué un freinage d'urgence. Il n'a pas heurté la victime. Et aucun passager du métro n'a été blessé par l'arrêt brusque.

(Le texte continue après les images. Attention, ces images sont choquantes)