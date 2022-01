Il a fui l’Afghanistan il y a 6 ans, aujourd’hui il travaille dans un centre de test Covid à Gand

Pourtant, Syed Wahidi a dû fuir à nouveau en 2015. "Une bombe avait été placée sous une voiture, près de la mienne. Plusieurs personnes ont alors été tuées. Plus tard, il s'est avéré qu'ils avaient fait une erreur et que, selon toute vraisemblance, j'étais la cible. Peu après l'attaque, j'ai reçu un avertissement des talibans. Ils n'étaient pas encore au pouvoir, mais avaient un réseau solide à Kaboul."

La situation était devenue trop risquée pour lui. Et Wahidi a demandé l'asile en Belgique. Il a passé 10 semaines dans un centre pour demandeurs d'asile à Bruxelles. "J'ai tout laissé derrière moi. Après avoir obtenu l'asile politique, j'ai déménagé à Gand. Depuis environ six ans, je vis ici avec ma femme et mes enfants. J'ai exercé toutes sortes de métiers, mais je vise désormais une carrière de médecin généraliste. J’ai récemment obtenu une équivalence de mon diplôme de médecine, mais cela ne fait de moi qu'un médecin de base. Je dois donc encore m’exercer pendant trois ans et cela nécessite un niveau de langue C1. Mon néerlandais doit donc s'améliorer d’abord.



Lire la suite de l'article en-dessous de la photo