Quatre ans après le lancement du projet aucun logement social n'est encore équipé de panneaux solaires en Flandre

Plus d'un an après la création de la coopérative ASTER et trois ans après la modification de la réglementation sur les panneaux solaires, aucun logement social n’en est encore équipés.

La coopérative ASTER avait pourtant prévu de pouvoir installer les panneaux solaires au second semestre 2021. Selon Björn Mallants (directeur général d'ASTER et directeur de VVH), cela s'explique par le fait que les préparatifs ont été plus complexes que prévu.

"Entre le rêve et la réalité, beaucoup de choses se sont dressées sur le chemin. Personne n’a bloqué le projet délibérément, bien sûr, mais nous avions sous-estimé la complexité de ce dossier. L'obtention du financement (231 millions d'euros) auprès des banques a pris plus de temps que prévu. Les banques sont naturellement peu enclines à prendre des risques et ont eu besoin de temps pour être convaincues. A cela s'ajoute la suppression du compteur inverseur (et le réajustement de la législation). Par conséquent, nos plans ont également dû être adaptés, ce qui a pris un peu plus de temps. En outre, l'ampleur de ce projet ne doit pas être sous-estimée."

Néanmoins, on ne se fait pas trop d’inquiétude chez ASTER : "Le financement est en place depuis la fin de 2021. Nous pensons que le contrat sera attribué dans un délai maximum d'un à deux mois et que les premiers panneaux solaires seront installés d'ici l'été."

ASTER est également convaincue qu'elle sera en mesure d'installer les 650 000 panneaux dans le délai imparti.