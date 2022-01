Un marsouin vivant s’est échoué sur la plage de Coxyde

Vers 10 heures ce dimanche matin, des promeneurs ont remarqué un marsouin encore vivant à la ligne de flottaison à Koksijde. L'animal ne pouvait plus retourner vers le large par ses propres moyens. Les services de secours ont été appelés et ont sorti le marsouin vivant de l'eau. Il a été emmené sur la digue. Le vétérinaire John Van Gompel a récupéré le marsouin et l'a emmené au Boudewijn Seapark de Bruges. Il est possible que l'animal ait été affecté par le virus de la variole. Dans ce cas, ses chances de survie sont plutôt faibles.

Le fait que des marsouins s'échouent sur la côte belge n'est pas un phénomène nouveau. Selon le rapport le plus récent, en 2020, 64 marsouins se sont échoués le long de la côte et un dans l'Escaut.

La plupart des années précédentes, ce chiffre était nettement plus élevé, avec un pic de 150 individus échoués en 2013. Parmi les animaux étudiés, la cause de décès la plus fréquente était l'attaque par un phoque gris, bien que ce phénomène soit assez récent. "Les marsouins s'échouent plus facilement sur le rivage par vent de nord et de nord-ouest (comme c’était la case ce dimanche). "Cela se produisait le plus souvent en automne, mais ces dernières années, nous l'avons constaté plus souvent en été", explique Kelle Moreau de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.