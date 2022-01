Plus de 50 procès-verbaux dressés et 409 infractions routières constatées lors d'un vaste contrôle en Flandre

Cette action policière était axée sur le repérage des bandes criminelles itinérantes mais aussi les trafiquants de drogue et les passeurs de migrants. En outre, l'attention s'est évidemment portée sur la circulation routière les autres infractions. Grâce à des points de contrôle fixes aux entrées et sorties des autoroutes et sur les principaux axes de circulation, ainsi qu'à des patrouilles mobiles, la police a finalement contrôlé 1 648 véhicules.

Au cours de l'opération la police a fait passer 843 alcootests, dont 29 se sont révélés positifs. Il y a également eu 39 saisies de drogues et 17 saisies d'armes prohibées, de fausses plaques d'immatriculation ou d'argent liquide.

La police a dressé 55 procès-verbaux, principalement pour des stupéfiants et des armes illégales, mais aussi pour non-respect des règles conditionnelles et 409 procès-verbaux pour des infractions au code de la route. Il s'agissait principalement d'excès de vitesse, de véhicules non assurés, de conduite sous l'emprise de drogues ou d'alcool et de manquements aux exigences techniques.

Cette action était le fruit d'une collaboration entre plusieurs services de la police fédérale, 27 zones de police, des stagiaires de l'Académie de police de Flandre occidentale et de l'Académie nationale de police, les douanes, le service fiscal flamand VlaBel, le service de l'immigration et des agents des polices française et néerlandaise.