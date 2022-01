A Tallinn, Loena Hendrickx termine 4e, au pied d’un podium russe

"J'aurais été plus heureuse si j'avais pu terminer 4e avec un bon libre. Ce n'était pas le programme que je voulais présenter", a déclaré la Belge de 22 ans à l’issue de la compétition. (…) "J'ai souvent souffert de maux de tête, je ne supportais pas bien la lumière. Cela m'a empêché d'effectuer sauts et pirouettes", a-t-elle expliqué, concédant qu'elle devait "davantage croire en elle et ses capacités" avant d'aborder les JO.

Après plusieurs saisons marquées par des blessures, Loena Hendrickx s'est hissée au sommet du patinage artistique mondial. Elle reste malgré tout prudente avec son dos et n'effectue que certaines pirouettes périlleuses lors des compétitions importantes afin de se préserver. "Ce n'est pas excuse car le programme court était bien", a-t-elle conclu.

Loena Hendrickx (photo) a encore indiqué qu’elle passera un scanner avant son départ pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin afin de vérifier l'état de son dos. "Mon dos ne va pas super bien actuellement. Je veux être sûre qu'il n'y a pas dégât. Après je saurai que ce n'est pas grave de sentir de la douleur et que je peux m'entraîner à fond. J'ai besoin de ces entraînements avant les Jeux." Le 2 février, Loena Hendrickx et son frère et entraîneur Jorik s'envoleront pour Pékin, où les Jeux débuteront deux jours plus tard. Bien que le patinage ne commence que la deuxième semaine, avec le programme court le 15 février, elle souhaite participer à l'ouverture pour se mettre dans l'ambiance olympique. Et elle porterait volontiers le drapeau belge. "S'ils pensent que je le mérite, ce serait un grand honneur. J'en serais très heureuse."