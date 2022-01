Bart Somers veut limiter à 9 ans la durée maximale pour bénéficier d’un logement social en Flandre

"Il faut guider ces personnes, en faisant en sorte qu'elles puissent voler de leurs propres ailes grâce à une formation et à une connexion avec le marché du travail. Ensuite, elles pourront aussi louer un logement sur le marché privé et leur logement social deviendra disponible pour ceux qui attendent d’en bénéficier."

En outre, Bart Somers souhaite également s'attaquer au marché du logement au sens large - avec un groupe de travail. "Nous devons voir comment nous pouvons accélérer la construction là où la pénurie est la plus forte. A savoir dans et autour des villes.

"L'offre et la demande doivent être plus équilibrées. Construire des logements sociaux plus rapidement est le seul moyen d'arrêter la hausse des prix et de garantir l'accessibilité financière."