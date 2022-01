La Belgique a encore évacué 70 personnes d’Afghanistan via le Pakistan

En août de l'année dernière, plus de 1 400 personnes avaient déjà été évacuées de Kaboul grâce au pont aérien de l'opération "Red Kite". Mais des centaines d'Afghans et de Belges qui avaient travaillé avec notre pays sont restés sur place. Ils n'étaient pas arrivés à temps à l'avion, lorsque l'opération d'évacuation avec des avions militaires a été arrêtée à la fin du mois d'août 2021.

Dans le plus grand secret, les Affaires étrangères, en coopération avec la Défense et le ministère de l'Asile et de la Migration, ont lancé la semaine dernière une nouvelle opération de rapatriement.

Depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, toute personne liée à l'Occident est en danger. Au cours des mois passés, la Belgique a tenté de déterminer qui a droit ou non de bénéficier d'une évacuation.

Des accords ont été conclus selon lesquels le Pakistan voisin laisserait entrer les gens à la frontière. Jusqu'à récemment, le Pakistan avait refusé. A présent, septante personnes ont pu être mises en sécurité ; elles seront envoyées par avion dans notre pays.

Selon les Affaires étrangères, il s'agit de personnes ayant à la fois la nationalité belge et afghane. Trois des soixante-dix seront ramenés au Luxembourg.

Au cours des derniers mois, environ 170 personnes ont déjà été rapatriées par des vols commerciaux vers le Qatar.