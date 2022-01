La gare de Bruxelles-Nord évacuée suite à une fuite de gaz sur un chantier

"Les trois entrées de la gare du côté de la rue d'Aerschot sont rouverts, ainsi que l'entrée située au niveau de la rampe de la place du Nord, uniquement pour les personnes qui doivent prendre un train", a indiqué Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord.

"Les bus et les trams ne peuvent toujours pas s'arrêter en station Bruxelles-Nord et nous demandons encore aux gens d'éviter le quartier pour le moment et de ne se rendre à la gare que s'ils doivent prendre un train, en suivant toutes les instructions des policiers sur place", a-t-elle précisé.

"Les guichets sont en cours de réouverture également", a complété Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. "Le trafic a été interrompu pendant quelques minutes fin de matinée mais a pu reprendre rapidement. Certaines lignes accusent donc un retard, mais le planificateur des trains montre que tous ces retards seront résorbés pour l'heure de pointe en fin de journée", a-t-elle expliqué.

Lundi vers 11h00, une fuite de gaz s'est produite sur un chantier situé boulevard Simon Bolivar, à proximité de la gare du Nord de Bruxelles. Il n'y a pas eu de blessé. Par mesure de prudence, la police a décidé de faire évacuer la gare.

Un périmètre de sécurité a été établi par la police et la circulation autour de la gare a été bloquée. Les pompiers de Bruxelles se sont également rendus sur place, tout comme les techniciens de Sibelga qui travaillent encore sur la fuite.

Le trafic des trains a été perturbé pendant quelques minutes mais a pu reprendre. Quant aux transports en commun de la Stib et de De Lijn, ils ne desservent actuellement pas l'arrêt Bruxelles-Nord.