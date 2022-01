L'enfant de 4 ans disparu depuis 4 jours a été retrouvé mort aux Pays-Bas après l'arrestation de son ravisseur

La police néerlandaise confirme ce lundi soir que le corps sans vie de Dean Verberckmoes (photo) - l'enfant de 4 ans disparu depuis mercredi avec l'homme auquel sa mère en avait confié la garde - a été retrouvé dans la province de Zélande aux Pays-Bas. Dave De Kock, qui avait été vu pour la dernière fois mercredi à Saint-Nicolas (Flandre orientale) avec le jeune garçon, avait été interpellé par la police aux Pays-Bas en début d'après-midi. La police fédérale et le parquet de Flandre orientale avaient publié dimanche soir un avis de recherche pour l'homme de 34 ans et l'enfant, dont la disparition était considérée comme inquiétante. Via les médias, la mère avait supplié l'homme auquel elle faisait confiance de ramener son fils à la maison. On a cependant appris que Dave De Kock avait un lourd passé judiciaire.